Asl Napoli 1, appalti agli amici in cambio di voti e regali: l’indagine della Finanza (Di lunedì 2 agosto 2021) appalti in favore di “amici” in cambio di voti e regali. All’interno delle stanze dell’Asl Napoli 1 ci sarebbe un gruppo di persone in grado di condizionare le scelte amministrative e di vanificare i controlli messi in campo dall’Azienda sanitaria e dai Carabinieri del Nas. E’ quello che ipotizza la Guardia di Finanza in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 agosto 2021)in favore di “” indi. All’interno delle stanze dell’Asl1 ci sarebbe un gruppo di persone in grado di condizionare le scelte amministrative e di vanificare i controlli messi in campo dall’Azienda sanitaria e dai Carabinieri del Nas. E’ quello che ipotizza la Guardia diin una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Pholey_vn : RT @massimoneri90: Asl Napoli, appalti agli “amici” in cambio di voti e regali: «È un comitato d’affari» - massimoneri90 : Asl Napoli, appalti agli “amici” in cambio di voti e regali: «È un comitato d’affari» - zazoomblog : Asl Napoli 1 appalti agli ?amici? in cambio di voti e regali: «È un comitato d?affari» - #Napoli #appalti #?amici?… - fattidinapoli : Covid-19: Sono 82 i nuovi positivi a Napoli città comunicati dalla ASL 1 su 1.130 tam... - - GianniIglesias : RT @StePeduzzi: 'Se l'ASL di Torino avesse impedito alla Juventus di partire per Napoli come vi sareste comportati?' Eh niente, Piccinini u… -