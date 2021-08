Andriy Shevchenko | addio alla panchina dell’Ucraina

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 2 agosto 2021)diceall’Ucraina. Dopo cinque anni, l’ex attaccante del Milan ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza chiudendo così la sua avventura con la propria Nazionale dopo aver raggiunto i quarti di finale ad euro 2020. Ucraina: perchélascia la? Sembra chebase del divorzio ci siano motivazioni puramente economiche. La Federazione ucraina ha proposto al tecnico una riduzione dello stipendio che però non è stata accettata. Subentrato nel 2016, Sheva si è seduto per 56 volte sulladella Nazionale ...