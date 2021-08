Amanda Knox accusa Matt Damon di guadagnare con la sua storia! (Di lunedì 2 agosto 2021) Amanda Knox e le sue proteste sui social Amanda Knox ha protestato pubblicamente su Twitter contro il nuovo film di Matt Damon, “La ragazza di Stillwater”, diretto da Tom McCarthy. Il nuovo film è in uscita nei cinema italiani il 9 Settembre. Knox non è citata esplicitamente nella pellicola, ma la storia riecheggia un po’ L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 agosto 2021)e le sue proteste sui socialha protestato pubblicamente su Twitter contro il nuovo film di, “La ragazza di Stillwater”, diretto da Tom McCarthy. Il nuovo film è in uscita nei cinema italiani il 9 Settembre.non è citata esplicitamente nella pellicola, ma la storia riecheggia un po’ L'articolo proviene da KontroKultura.

