Abruzzo in fiamme: brucia la Pineta Dannunziana

Emergenza incendi in Abruzzo. La Regione è in fiamme dopo che una serie di roghi hanno colpito Pescara, devastando la Pineta Dannunziana Nella giornata di ieri, domenica 1 agosto, una fitta rete di incendi ha colpito l'Abruzzo. A Pescara un incendio di vaste proporzioni si è esteso nella zona sud della città. Le aree interessate sono tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Le fiamme hanno raggiunto anche il comune di Farindola, tristemente noto alle cronache per i tragici accadimenti all'Hotel Rigopiano, distrutto da una slavina nel 2017.

