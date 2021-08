24 ore di Spa | è trionfo per il Cavallino

(Di lunedì 2 agosto 2021) La Ferrari spezza il dominio tedesco alla 24 ore di Spa. Il team Iron Lynx, che da quest’anno rappresenta ufficialmente il, sale sul gradino più alto del podio di una gara che solitamente è un fortino di Audi, BMW e Porsche. Alessandro Pier Guidi, Niklas Nielsen e Come Ledogar battono nell’ultima ora l’Audi WRT di Van Der Linde/Vanthoor/Weerts, in testa fino a 50 minuti dal termine. Un sorpasso di Pier Guidi sotto la pioggia si rivela decisivo. Il gradino più basso del podio va all’Aston Martin di Thiim/Sorensen/Gunn, vincitori della classe Pro-Am. La gara è segnata da un gravissimo incidente nelle fasi iniziali, dove sono coinvolti Davide Rigon ed il tester ...

BarbaraPremoli : Trionfo Ferrari alla 24 Ore di Spa-Francorchamps - MotoriNoLimits : Trionfo Ferrari alla 24 Ore di Spa-Francorchamps - motorionline : GTWC Europe | Che impresa Pier Guidi! Ferrari e Iron Lynx vincono la #Spa24h ?? - Luca_Zunino : 24 Ore di Spa: vittoria Ferrari con la 488 GT3 di Alessandro Pier Guidi, davanti ad Audi e Aston Martin. #24hspa… - CMoscatelli : @ScuderiaFerrari scusate, va bene la Formula 1, ma mi chiedo, avete notato che le Ferrari hanno dominato la 24 ore di SPA? -

