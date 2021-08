Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 agosto 2021)DEL 1 AGOSTOORE 10:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA LENTAFIRENZE A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO DELLA LINEA IN PROSSIMITÀ DI ORTE IN DIREZIONE. RITARDI FINO A 30 MINUTI IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI APARTONO DOMANI LAVORI IN VIA MARMORATA, PER QUESTO SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCONE CON L’ATTIVAZIONE DI BUS SOSTITUTIVI PER LE LINEE TRAM 3 E 8 SUBISCONO MODIFICHE DA ERICA TERENZI E ...