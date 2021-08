Tortu: 'Volevo fare di più, ci riproverò. E ora forza Jacobs' (Di domenica 1 agosto 2021) Filippo Tortu nella seconda batteria, parte male, non trova le frequenze e finisce settimo in 10'16. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Filipponella seconda batteria, parte male, non trova le frequenze e finisce settimo in 10'16.

