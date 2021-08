Torna alta la tensione di Val Susa, due agenti feriti. I No Tav rivendicano l’assalto al cantiere: «Non basteranno 10mila poliziotti per fermarci» (Di domenica 1 agosto 2021) Si alza sempre di più la tensione in Val di Susa, dove nella giornata di ieri, 31 luglio, circa 150 attivisti No Tav hanno attaccato il cantiere di Chiomonte. Gli attivisti inizialmente hanno tentato di tagliare con delle cesoie parti di concertina, dopodiché hanno iniziato a lanciare pietre, fumogeni e bombe carte contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Nell’assalto sono stati feriti due poliziotti. E dopo gli scontri di ieri e alla luce delle dichiarazioni della ministra Lamorgese, che nei giorni scorsi alla Camera ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Si alza sempre di più lain Val di, dove nella giornata di ieri, 31 luglio, circa 150 attivisti No Tav hanno attaccato ildi Chiomonte. Gli attivisti inizialmente hanno tentato di tagliare con delle cesoie parti di concertina, dopodiché hanno iniziato a lanciare pietre, fumogeni e bombe carte contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Nelsono statidue. E dopo gli scontri di ieri e alla luce delle dichiarazioni della ministra Lamorgese, che nei giorni scorsi alla Camera ...

