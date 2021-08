Tokyo 2020, Angela Carini eliminata torna a Napoli e il papà muore (Di domenica 1 agosto 2021) «Stiamo attraversando una forte tempesta ma ogni giorno continuo a credere nel sole». Lacrime e dolore. Incassa la notizia più brutta di ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo2020 Angela Carini, atleta delle Fiamme Oro. La dipartita di papà Giuseppe, per tutti «Peppe». A dare la ferale comunicazione la Federazione pugilistica italiana con un post su Facebook, firmato dal presidente Flavio D’Ambrosi. «Peppe e Angela hanno lottato insieme, fino alla fine, sul ring della vita, che ha sempre messo a dura prova entrambi ma il loro legame profondo ed indissolubile, che abbiamo avuto la fortuna di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021) «Stiamo attraversando una forte tempesta ma ogni giorno continuo a credere nel sole». Lacrime e dolore. Incassa la notizia più brutta di ritorno dalle Olimpiadi di, atleta delle Fiamme Oro. La dipartita diGiuseppe, per tutti «Peppe». A dare la ferale comunicazione la Federazione pugilistica italiana con un post su Facebook, firmato dal presidente Flavio D’Ambrosi. «Peppe ehanno lottato insieme, fino alla fine, sul ring della vita, che ha sempre messo a dura prova entrambi ma il loro legame profondo ed indissolubile, che abbiamo avuto la fortuna di ...

