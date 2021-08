Romero-Atalanta, la partita è sempre più aperta (Di domenica 1 agosto 2021) Cristian Romero nelle prossime ore avrà un colloquio con Gianpiero Gasperini. Malgrado mille interpretazioni e addirittura chiusure, la partita per il suo trasferimento dall’Atalanta al Tottenham è sempre più aperta. Il difensore centrale argentino, recente vincitore della Copa America, sa che questa è un’occasione più unica che rara. Non è soltanto un discorso economico (guadagnerebbe circa 3 milioni a stagione più bonus), ma la necessità di fare un salto di qualità evidente andando a giocare negli Spurs. Il Tottenham ha già raggiunto quota 50 milioni di offerta e metterebbe anche dei bonus significativi. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Cristiannelle prossime ore avrà un colloquio con Gianpiero Gasperini. Malgrado mille interpretazioni e addirittura chiusure, laper il suo trasferimento dall’al Tottenham èpiù. Il difensore centrale argentino, recente vincitore della Copa America, sa che questa è un’occasione più unica che rara. Non è soltanto un discorso economico (guadagnerebbe circa 3 milioni a stagione più bonus), ma la necessità di fare un salto di qualità evidente andando a giocare negli Spurs. Il Tottenham ha già raggiunto quota 50 milioni di offerta e metterebbe anche dei bonus significativi. ...

DiMarzio : #Atalanta, nuovi contatti con il #Tottenham per #Romero. Il club inglese offre più di 50 milioni e vuole velocizzar… - ZZiliani : Più o meno dev’essere andata così. LEVY (presidente #Tottenham): “Scusi #Paratici, un anno fa lei ha venduto… - DiMarzio : L'incontro in serata fra #Atalanta e #Tottenham non ha dato gli effetti sperati: la trattativa ha subito un forte p… - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #Atalanta, nuovi contatti con il #Tottenham per #Romero. Il club inglese offre più di 50 milioni e vuole velocizzare la tratt… - KunGrax : RT @DiMarzio: Le parole di #Gasperini sul futuro di #Ilicic e #Romero -