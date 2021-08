Ogni incontro è una storia d’amore

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 agosto 2021) La mia proverbiale capacità di gestione logistica è emersa in tutta la sua inefficienza in occasione della tratta Cervignano – Bari andata e ritorno. 11 + 11 ore di intercity con cambio a Bologna, ma per La Ripartenza questo e altro. Non prendevo un treno da un sacco di tempo e in quella occasione ho rinnovato in me la memoria di quel che sono le grandi stazioni centrali: le tre cantiche dantesche mescolate, senza nessun criterio. C’è l’uomo d’affari che va di fretta ed è on call h24, ci sono le donne indipendenti e sognanti, quelle elegantissime, gli studenti (gamma troppo ampia), le coppie di anziani che si muovono in tandem, gli anziani soli che vanno piano, gli accattoni e i venditori ...