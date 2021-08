Advertising

pierofassino : In #Myanmar la giunta militare golpista ha annullato i risultati delle elezioni che avevano visto il netto successo… - Billa42_ : Myanmar: giunta militare conferma volontà di elezioni - Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #pemattinier????1 agosto, festa nazionale nel segno della pandemia e del maltempo.?????? Minoranza rumorosa in piazza contr… - Carmela_oltre : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) Il leader della giunta golpista promette elezioni multi-partiti… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) Il leader della giunta golpista promette elezioni multi… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar giunta

Naypyidaw, 01 ago 10:08 - Il leader dellabirmana Min Aung Hlaing ha promesso che le elezioni insi terranno entro il mese di agosto del 2023 e che lo stato di emergenza verrà revocato. "Mi impegno a tenere elezioni ...In un discorso televisivo Min Aung Hlaing non ha indicato una data per le elezioni, ma all'inizio di aprile il portavoce della, Zaw Min Tun, aveva detto che si terranno entro due anni.Il leader della giunta a capo del Myanmar, Min Aung Hlaing, conferma che elezioni multipartitiche si terranno nel Paese da sei mesi sotto il controllo militare. Precisa che il Governo è pronto a lavor ...Il leader della giunta Min Aung Hlaing ha affermato la volontà di collaborare insieme a un inviato speciale nominato dall'Asean ...