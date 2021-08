Magut Race 2021 | la corsa più pazza dell’estate vinta da Simone Bertocchi

(Di domenica 1 agosto 2021) Songavazzo., cronaca di un successo annunciato. Battuto in partenza il primato presenze con oltre 200 concorrenti, la 6ª edizione dellapiùha fatto registrare il nuovo primato cronometrico maschile. Il nuovo “re dei” sempre bresciano di Angolo Terme, ma si chiama. Con una progressione impressionante ha stampato uno stratosferico 1’46” succedendo nell’albo d’oro all’amico avversario Giacomo Laini. Al femminile il tempo da battere resta il 3’13” di Elisa Capponi. La vincitrice, ...

