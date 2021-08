Il grave incendio di Pescara | distrutta la zona della pineta

(Di domenica 1 agosto 2021) AGI - “Chiederemo lo stato di calamità per quello che è accaduto oggi a", anticipa il sindaco del capoluogo adriatico, Calo Masci, a proposito dell'divampato nel primo pomeriggio nellasudcittà. Intanto proseguono le operazioni di spegnimento da parte di Vigili del fuoco, con Canadair ed elicotteri. "Sembra che ora gli incendi - aggiunge il primo cittadino di- siano sotto controllo. C'è stato uno sforzo enorme: Vigili del fuoco, soccorritori e forze dell'ordine, tutti in azione. Le fiamme si sono propagate rapidamente in più punti, alimentate dal vento, che le ha ...

In conseguenza dellasituazione sono a rischio per questa sera anche le corse dei bus degli ... Un altroè divampato nelle campagne di Altino, sempre in provincia di Chieti, dove sono ...Due anni fa un altrodevastò Colle Renazzo, non molto distante. Fiamme anche sulla Costa dei Trabocchi L'inferno di fuoco sulla Costa dei Trabocchi e in Val di Sangro ha portato la ...Continua ad essere grave la situazione in Abruzzo, dove le fiamme stanno devastando gran parte della Regione. Si indaga sulle cause che hanno portato allo scoppio dei roghi e c'è il forte sospetto che ...