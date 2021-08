Giustizia | primo ok alla riforma Cartabia 40 M5S si smarcano | l' ira di Conte

(Di domenica 1 agosto 2021) Laarriva all’esame dell’Aula superblindata ma non per questo il governo può concedersi di dormire sonni tranquilli. Segnali di disagio arrivano non solo dalle opposizioni, che tentano...

Advertising

PaoloGentiloni : Paolo Gentiloni: “Completare la riforma della giustizia. Grazie ai vaccini l’economia è ripartita” - straneuropa : Cosa dice @PaoloGentiloni : “Completare la riforma della giustizia. Grazie ai vaccini l’economia è ripartita. Abbia… - AnyVitale : RT @MicSodano: Non si vedevano così tanti Ministri ai banchi del Governo dall'insediamento di Draghi. È domenica primo agosto e questa rifo… - annamariavasile : RT @MicSodano: Non si vedevano così tanti Ministri ai banchi del Governo dall'insediamento di Draghi. È domenica primo agosto e questa rifo… - Matteo67 : RT @GiovanniFanfoni: L'esecuzione di Mohammed Najibullah, presidente dell'Afghanistan dal 30/9/1987 al 16/4/1992, fu il primo atto simbolic… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia primo

I deputati, impegnati nella discussione generale sulla riforma della, hanno seguito le gare dei due azzurri, e dopo che Jacobs ha tagliato per, con un successo storico per l'Italia, ...llsegnale di turbolenza arriva dai 5 Stelle sul voto alle pregiudiziali di ... Tra gli assenti al voto c'è la relatrice Giulia Sarti e il capogruppo in Commissione, Eugenio Saitta. Ma ...La riforma Cartabia arriva all'esame della Camera ma il governo può stare tranquillo. Segnali di disagio arrivano dalle opposizioni, che tentano di rallentare l'iter di approvazione del ddl su cui il ...È stata sospesa intorno alle 21, dopo essere andata avanti dalle 14, tra ostruzionismi, interventi e votazioni sulle pregiudiziali presentate da L’Alternativa c’è e Fratelli d’Italia, la seduta alla C ...