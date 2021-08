F1: riparte Gp, tutti dai box tranne Hamilton ed è ultimo (Di domenica 1 agosto 2021) Il Gp di Ungheria è ripartito dopo l'interruzione per la catena di incidenti con una insolita situazione. In griglia si è ritrovato solo Lewis Hamilton, l'unico con le gomme da bagnato, mentre il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Il Gp di Ungheria è ripartito dopo l'interruzione per la catena di incidenti con una insolita situazione. In griglia si è ritrovato solo Lewis, l'unico con le gomme da bagnato, mentre il ...

