F1 | Leclerc attacca Stroll | È stata una partita di bowling Potevo fare bene

(Di domenica 1 agosto 2021) Budapest, 2 agosto 2021 " Gran premio di Ungheria da dimenticare per Charles. Il trionfo di Ocon su Alpine lascia l'amaro in bocca al ferrarista che avrebbe potuto tentare di vincere il gran ...

Advertising

CilloMatteo : La differenza tra #Leclerc e #Sainz è questa: Uno attacca sempre e comunque: non si accontenta mai! L’altro prova… - DBDeiman : Dopo alcuni giri passato a studiarlo, Hauger finalmente attacca Leclerc non riuscendo a passare. E intanto Doohan l… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc attacca

Budapest, 2 agosto 2021 " Gran premio di Ungheria da dimenticare per Charles. Il trionfo di Ocon su Alpine lascia l'amaro in bocca al ferrarista che avrebbe potuto tentare di vincere il gran premio se non fosse stato vittima di una staccata sbagliata di Lance Stroll ...Dietro ancora gran bagarre tra Alonso e Hamilton, bellissimo duello 54° giro - Hamilton... la Haas guidata da Schumacher E intanto, costretto ai box dopo l'urto ricevuto dalla Aston ...Il ferrarista costretto al ritiro dopo la prima curva a causa di un brutto errore di Lance Stroll Budapest, 2 agosto 2021 – Gran premio di Ungheria da dimenticare per Charles Leclerc. Il trionfo di Oc ...Lewis Hamilton conquista la terza posizione del GP d'Ungheria dopo una gara davvero pazza. L'inglese, al via, non ha avuto problemi salvo poi, dopo la bandiera rossa, essere l'unico a partire dalla gr ...