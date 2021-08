Cuori: cast, trama e quando andrà in onda la nuova fiction Rai (Di domenica 1 agosto 2021) Cuori è una fiction italiana che andrà in onda su Rai 1 il prossimo autunno. Si tratta di una serie televisiva italiana ambientata a Torino alla fine degli anni Sessanta. Questo medical drama si intreccia molto bene con costume drama e di conseguenza risulta pensato per un pubblico generalista davvero molto vasto. Cuori: il cast della fiction su Rai Uno Il cast della fiction Cuori è composto in particolare da tre attori già molto conosciuti e apprezzati dal pubblico italiano. Daniele Pecci interpreta il personaggio di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 1 agosto 2021)è unaitaliana cheinsu Rai 1 il prossimo autunno. Si tratta di una serie televisiva italiana ambientata a Torino alla fine degli anni Sessanta. Questo medical drama si intreccia molto bene con costume drama e di conseguenza risulta pensato per un pubblico generalista davvero molto vasto.: ildellasu Rai Uno Ildellaè composto in particolare da tre attori già molto conosciuti e apprezzati dal pubblico italiano. Daniele Pecci interpreta il personaggio di ...

Advertising

AssizaBogdan : RT @ElisabettaCari4: Che enorme dispiacere entrare e vedere che un membro del cast non c'è più ?? Cuba, alias Sirius, è entrato nei nostri c… - Anna83169875 : RT @ElisabettaCari4: Che enorme dispiacere entrare e vedere che un membro del cast non c'è più ?? Cuba, alias Sirius, è entrato nei nostri c… - SabMusicIsLife : RT @ElisabettaCari4: Che enorme dispiacere entrare e vedere che un membro del cast non c'è più ?? Cuba, alias Sirius, è entrato nei nostri c… - fralminna : RT @ElisabettaCari4: Che enorme dispiacere entrare e vedere che un membro del cast non c'è più ?? Cuba, alias Sirius, è entrato nei nostri c… - Hellzapoppin80 : RT @ElisabettaCari4: Che enorme dispiacere entrare e vedere che un membro del cast non c'è più ?? Cuba, alias Sirius, è entrato nei nostri c… -