Covid | Locatelli Cts sostiene l' utilità del vaccino per ragazzi e bambini ' Nessun dubbio'

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non cominciavo ad indagare sui dati 'strani' dei bambini morti con il covid comunicati da Locatelli s… - Radio1Rai : #Covid Sale il numero dei contagi a causa della #VarianteDelta Otto regioni rischiano di passare al giallo ma in… - SkyTG24 : Covid, Locatelli (Cts) sul vaccino: 'Immunizzare gli adolescenti è decisivo' - GiovanniRizzo11 : RT @borghi_claudio: Era meglio se non cominciavo ad indagare sui dati 'strani' dei bambini morti con il covid comunicati da Locatelli sul C… - 738Adm : RT @borghi_claudio: Era meglio se non cominciavo ad indagare sui dati 'strani' dei bambini morti con il covid comunicati da Locatelli sul C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

Queste, le parole del coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Francoin merito ai vantaggi del vaccino anti -per i ragazzi e bambini. Leggi anche - In un'intervista al ...... in un'intervista al Corriere della Sera in cui fa il punto su varie domande legate alVACCINO E ADOLESCENTI " Secondo, per i ragazzi i vantaggi del vaccino sono di molto ...StampaNessun dubbio sul vaccinare gli adolescenti per immunizzarli e, quando vi saranno i dati che daranno il via libera, anche i bambini. A dirlo è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (C ...Aumentano i prezzi dei vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna negli ultimi contratti di fornitura con l'Unione Europea. Lo riporta il Financial Times citando stralci dei contratti presi in visione: il ...