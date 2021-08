Calciomercato Inter – Idea Pjanic: le condizioni dell’operazione (Di domenica 1 agosto 2021) Miralem Pjanic colpo dell'Inter in questo Calciomercato estivo? Il bosniaco dà la priorità alla Juventus, ma mai dire l'ultima parola ... Leggi su pianetamilan (Di domenica 1 agosto 2021) Miralemcolpo dell'in questoestivo? Il bosniaco dà la priorità alla Juventus, ma mai dire l'ultima parola ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - Fantacalcio : Attenta Inter, Raiola lavora alla partenza di de Vrij: c'è l'Atletico Madrid - calciomercatoit : ?? - jrbasket2015 : RT @SimoneTogna: Kevin Zefi è già a Milano. Domani, quando sbarcherà in Italia il suo entourage, la firma con l'#inter. Considerato in Patr… - KadirYurdusev14 : RT @NicoSchira: Ultimo weekend di vacanza per Nahitan #Nandez a Punta del Este: l’uruguaiano spera al rientro in Italia di firmare con #Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato 2021, tutte le trattative. Juve, acquistato Kaio Jorge Lautaro Martinez tira un po' la corda con l'Inter per il rinnovo del contratto. L'argentino chiede tra i 6 e i 7 milioni di euro di ingaggio a stagione, cifre lontane dagli standard attuali dei ...

Inter, Marcos Alonso resta un obiettivo Il calciatore spagnolo costa circa 20 milioni di euro e solo una cessione, un prezzo attualmente non alla portata dell'Inter. A meno che Perisic...

Fulham: offerta per un brasiliano seguito dall'Inter Calciomercato.com Inter finalmente al completo Adesso Simone Inzaghi può cominciare a fare sul serio. Domani il tecnico dell'Inter avrà infatti, per la prima volta, tutta la squadra al completo, con il rientro a Milano anche degli ultimi big. Per ...

Calciomercato 2021, tutte le trattative. Juve, acquistato Kaio Jorge Bologna, 1 agosto 2021 - La Juventus ha definito il passaggio di Kaio Jorge in bianconero. L'attaccante del Santos è partito dal Brasile per atterrare a Torino e svolgere le visite mediche con la Vecc ...

Lautaro Martinez tira un po' la corda con l'per il rinnovo del contratto. L'argentino chiede tra i 6 e i 7 milioni di euro di ingaggio a stagione, cifre lontane dagli standard attuali dei ...Il calciatore spagnolo costa circa 20 milioni di euro e solo una cessione, un prezzo attualmente non alla portata dell'. A meno che Perisic...Adesso Simone Inzaghi può cominciare a fare sul serio. Domani il tecnico dell'Inter avrà infatti, per la prima volta, tutta la squadra al completo, con il rientro a Milano anche degli ultimi big. Per ...Bologna, 1 agosto 2021 - La Juventus ha definito il passaggio di Kaio Jorge in bianconero. L'attaccante del Santos è partito dal Brasile per atterrare a Torino e svolgere le visite mediche con la Vecc ...