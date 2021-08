Billie Eilish e il senso di inadeguatezza per il suo corpo (Di domenica 1 agosto 2021) Venduto anche in versione vinile limited edition, il nuovo album «Happier Than Ever» di Billie Eilish sta raccogliendo consensi, anticipato dai singoli «Your Power», «Lost Cause» e «NDA». In un’intervista promozionale del disco rilasciata al quotidiano The Guardian, la cantante californiana dai grandi occhi celesti malinconici ha raccontato (anche) del rapporto che ha con la sua fisicità e di quanto i social media interferiscano con una serena accettazione del proprio corpo. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 agosto 2021) Venduto anche in versione vinile limited edition, il nuovo album «Happier Than Ever» di Billie Eilish sta raccogliendo consensi, anticipato dai singoli «Your Power», «Lost Cause» e «NDA». In un’intervista promozionale del disco rilasciata al quotidiano The Guardian, la cantante californiana dai grandi occhi celesti malinconici ha raccontato (anche) del rapporto che ha con la sua fisicità e di quanto i social media interferiscano con una serena accettazione del proprio corpo.

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish Happier Than Ever Senza girarci intorno: appena diciannovenne, Billie Eilish è a tutti gli effetti la popstar più importante e influente della sua giovanissima generazione. Una vera e propria stella di prima grandezza. " When We All Fall Asleep, Where Do We Go? " ...

Amara e un po' confusa, l'altra America di Prince ... la "ragazza uragano" Onda araba, le ragazze vincenti del pop italiano Creativa e libera, Billie Eilish è cresciuta e non si nasconde più

Billie Eilish e il senso di inadeguatezza per il suo corpo Vanity Fair.it Billie Eilish rischia di annegare nel nuovo video, Happier Than Ever Abbiamo visto Billie Eilish farsi piovere letteralmente dei ragni addosso. L'abbiamo vista avvolta da un serpente (reale) nel video ...

Esce il nuovo disco di Billie Eilish ma non chiamatele “canzonette” A 14 anni ha fatto la sua apparizione mondiale, a 18 ha ricodificato il linguaggio del pop portandolo dove le sue coetanee non vanno. Niente paillette o ritmi brillanti ma una sofferta e dolente music ...

