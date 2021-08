Attacco hacker al portale per le vaccinazioni della Regione Lazio: chiesto un riscatto (Di domenica 1 agosto 2021) Attacco informatico al sito della Regione Lazio: da questa notte il portale per le vaccinazioni è in tilt e, nel pomeriggio, gli hacker hanno chiesto un riscatto in bitcoin, la cui cifra è al momento sconosciuta. A causa dei pirati informatici, sono bloccate le prenotazioni e le vaccinazioni effettuate nella giornata di oggi sono state registrate a mano, in attesa che la situazione si sblocchi. Attacco hacker al portale della Regione La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021)informatico al sito: da questa notte ilper leè in tilt e, nel pomeriggio, glihannounin bitcoin, la cui cifra è al momento sconosciuta. A causa dei pirati informatici, sono bloccate le prenotazioni e leeffettuate nella giornata di oggi sono state registrate a mano, in attesa che la situazione si sblocchi.alLa ...

