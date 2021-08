Amichevole Nizza-Milan 1-1: i bocciati tra i rossoneri di Pioli (Di domenica 1 agosto 2021) Nizza-Milan, Amichevole dell'Allianz Riviera, è terminata 1-1. Ecco i bocciati nella fila dei rossoneri di Stefano Pioli secondo 'Tuttosport' Leggi su pianetamilan (Di domenica 1 agosto 2021)dell'Allianz Riviera, è terminata 1-1. Ecco inella fila deidi Stefanosecondo 'Tuttosport'

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - acmilan : ?? Read up on the match report from #OGCNiceMilan ?? - PianetaMilan : Amichevole #NizzaMilan 1-1: i bocciati tra i #rossoneri di #Pioli #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Amichevole #NizzaMilan 1-1: i rimandati tra i #rossoneri di #Pioli #ACMilan #Milan #SempreMilan -