Affamati di PS5? McDonal’s vi pensa e crea un suo controller in edizione limitata

Leggi su computermagazine

(Di domenica 1 agosto 2021) “” di? Eccovi accontentati: McDonalds presenta il propriopersonalizzato per la console della Sony.McdonaldsNel corso degli ultimi anni è salito molto il livello del “modding” delle console. Non basta avere l’ultimo strumento in termini tecnologici, quello più avanzato e capace di tirare l’ultimo framerate ad una qualità stratosferica. Ora conta anche all’apparenza e di certo non si vuole fare brutta figura con gli amici quando vengono invitati a casa per qualche sessione indiavolata. Così i gamers hanno preso a modificare l’esterno delle console per adattarlo al proprio stile ...