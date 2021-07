(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Baviera – In una partita amichevole disputatadidi Baviera, ilha battuto 3-0 il. I gol della vittoria per gli azzurri sono stati messi a segno tutti nella ripresa, daal 20? e al 22? e da Machach al 40?. Al 65? passano gli azzurri con un gran gol dell’attaccante nigeriano servito da Ounas. Passano due minuti, altro disimpegno sbagliato dai bavaresi ed è semprea trovare il gol servito dal solito Ounas. C’è tempo anche per il 3-0, stavolta è Tutino a servire ...

Advertising

GoalItalia : Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - sportmediaset : Super #Osimhen: il Napoli strapazza il Bayern. #SportMediaset - anteprima24 : ** Un super ##Napoli all'Allianz Arena: #Osimhen affonda il Bayern Monaco ** - antonio_gaito : #BayernNapoli 0-3, le pagelle: #Osimhen già vola, impatto #Ounas! #Lobotka in fiducia, bene Malcuit - serieAnews_com : #BayernNapoli, tris azzurro con super @victorosimhen9 L'analisi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : super Napoli

Un video che è già un- cult, anche perché il capitombolo, fortunatamente, non ha avuto conseguenze. Un video ... E così eccolo, Muti, che compare nella sala del Conservatorio die avanza ......dalle 15.30 con l'impegno del Cagliari contro Augsburg quindi il suggestivo Bayern Monaco -... NellaLeague cinese 2 - 2 tra Wuhan e Changchun Yatai mentre in Costarica 3 - 0 del Saprissa ...Malcuit 6,5 - Mostra già buona tenuta per oltre un'ora, poi se a questo ci aggiungiamo anche buona applicazione difensiva nel primo tempo, il ruolo di vice-Di Lorenzo fa meno paura. Non disdegna un pa ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Un super Napoli batte 3-0 il Bayern all'Allianz Arena di Monaco di Baviera in amichevole, nel primo vero test estivo degli azzurri, grazie alla doppietta di Osimhen e al ...