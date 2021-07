Tokyo 2020, Italia contro Corea per il bronzo in sciabola donne (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia della sciabola femminile è stata sconfitta in semifinale dalla Francia nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston si sono arrese alle transalpine per 45-39. Non è bastato un grande parziale di Battiston, subentrata dalla panchina nella terzultima frazione, per evitare la sconfitta in un match che ha visto le francesi sempre in vantaggio nel punteggio. Ora l’Italia affronterà alle 11.30 la Corea nella sfida che vale il bronzo. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) L’dellafemminile è stata sconfitta in semifinale dalla Francia nella gara a squadre delle Olimpiadi di. Le azzurre Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston si sono arrese alle transalpine per 45-39. Non è bastato un grande parziale di Battiston, subentrata dalla panchina nella terzultima frazione, per evitare la sconfitta in un match che ha visto le francesi sempre in vantaggio nel punteggio. Ora l’affronterà alle 11.30 lanella sfida che vale il. L'articolo proviene da ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Basket #Italia ai quarti di finale: tv, orario e diretta streaming. Ecco quando si giocherà il match… - IlSignorPalomar : L'ITALBASKET AI QUARTI DI FINALE A TOKYO 2020 È TUTTO VEROOOO -