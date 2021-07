Renzi contro il reddito di cittadinanza | ' Bisogna soffrire e rischiare | non prendere i sussidi' - Il web insorge

(Di sabato 31 luglio 2021) La guerra di Matteoildicontinua. Durante la presentazione del suo libro 'Corrente', il leader di Italia Viva torna all'attacco ipotizzando un referendum per ...

Advertising

fattoquotidiano : 'La gente deve soffrire'. L'appello di Renzi contro il reddito di cittadinanza fa infuriare il popolo di Twitter e… - fanpage : Matteo Renzi durissimo nei confronti del reddito di cittadinanza. - lucatelese : I troll leopoldini (e dintorni) scatenati contro Travaglio per una sua opinione. Invece Renzi che ancora una volta… - Grand_Battery : RT @siriomerenda: Renzi contro il RdC 'ragazzi fate come i vostri nonni'...tuffatevi... - arcocielo : RT @fattoquotidiano: 'La gente deve soffrire'. L'appello di Renzi contro il reddito di cittadinanza fa infuriare il popolo di Twitter e va… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi contro

La guerra di Matteoil reddito di cittadinanza continua. Durante la presentazione del suo libro 'Corrente', il leader di Italia Viva torna all'attacco ipotizzando un referendum per abolire il sussidio ...'Voglio mandare a casa il reddito di cittadinanza perché voglio riaffermare l'idea che la gente deve soffrire'. Sono bastate queste parole estrapolate da un intervento di Matteola misura dei sussidi, bandiera del Movimento 5 Stelle di governo, per scatenare l'ennesima valanga di critiche sui social all'indirizzo di Matteo. Travaglio uomo vergognoso: il ...Matteo Renzi continua ad infiammare il dibattito politico e questa volta il tema è il reddito di cittadinanza, una misura elettorale dei grillini che ha ...La guerra di Matteo Renzi contro il reddito di cittadinanza continua. Durante la presentazione del suo libro "Contro Corrente", il leader di Italia Viva torna all'attacco ipotizzando un referendum per ...