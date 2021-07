(Di sabato 31 luglio 2021) Che cos’hanno in comune il Mps, Enricoe Pier Carlo Padoan? Semplice: la città di. Per il Monte Paschi a dirlo è la terza lettera dell’acronimo, per gli altri due la situazione è un po’ più complessa. Il primo è candidato nelle elezioni suppletive del collegio lasciato libero dal secondo dopo essere stato nominato presidente di Unicredit. E qui l’affare s’ingrossa perché Unicredit è esattamente la banca che dovrebbe incorporare il Mps. Un triangolo che neppure Renato Zero avrebbe considerato. Ma che invece c’è e rischia di rovinare la campagna elettorale dicon effetti imprevedibili sullo scenario nazionale essendosi egli ...

Pd, grosso guaio a Siena: la guerra per banche su Mps può costare il seggio (e la carriera) a Letta…

