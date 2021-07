Olimpiadi | Nespoli argento nell' arco | bronzo nel nuoto | nella boxe e nei pesi

(Di sabato 31 luglio 2021) Sono 24 le medaglie dell'Italia, 602a storia dei giochi estivi, le ultime 4 arrivate nel secondo sabato di gare. Ci sono ancora i nostri arcieri in vetrina, terza potenza mondiale assoluta, dopo ...

Ci sono ancora i nostri arcieri in vetrina, terza potenza mondiale assoluta, dopo il bronzo di Lucilla Boari ieri, ecco l'argento di Mauro, che si è arreso solo in finale al turco Gazoz, è la ...Le. Un argento e tre bronzi. Conclusa l'ottava giornata di gare alledi Tokyo 2020, l'Italia incrementa il suo medagliere. Dopo il bronzo di Simona Quadarella ...di Mauronel ...Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming della giornata di domani, 1 agosto: piatto forte Paltrinieri. Prime finali di atletica e ultime medaglie nel ...Tokyo 2020 ha virato la boa di metà Olimpiade: per l'Italia nel secondo sabato di gare sono piovute medaglie un argento e tre bronzi che hanno permesso di sfondare il muro dei 600 podi nella storia az ...