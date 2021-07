Muriqi: “Non c’è nulla con il Fenerbahce. Probabilmente resterò alla Lazio” (Di sabato 31 luglio 2021) L’attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, smentisce una trattativa che lo vedeva legato ad un ritorno al Fenerbahce. L’attaccante, ai media turchi, ha fatto sapere che Probabilmente il suo futuro sarà ancora alla Lazio. Queste le sue parole: “Un mio ritorno al Fenerbahce? Non c’è nulla. Molto Probabilmente resterò alla Lazio. Voglio giocarmi le mie chance in Italia”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) L’attaccante della, Vedat, smentisce una trattativa che lo vedeva legato ad un ritorno al. L’attaccante, ai media turchi, ha fatto sapere cheil suo futuro sarà ancora. Queste le sue parole: “Un mio ritorno al? Non c’è. Molto. Voglio giocarmi le mie chance in Italia”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

