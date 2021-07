Marcell Jacobs semifinale 100 metri Olimpiadi: programma, orario d’inizio, avversari, regolamento (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs si è qualificato alle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista ha ruggito in maniera perentoria, timbrando il nuovo record italiano: 9.94, ovvero un centesimo meglio di quanto corso da egli stesso due mesi fa a Savona. Prestazione davvero di lusso da parte del 26enne, che ha chiuso col secondo tempo assoluto del turno preliminare (meglio di lui soltanto il canadese Andre De Grasse (9.91). L’azzurro è stato così inserito nella terza semifinale, in programma domenica 1° agosto alle ore 12.31 italiane (le 19.31 locali). Marcell ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)si è qualificato alle semifinali dei 100alledi Tokyo 2021. Il velocista ha ruggito in maniera perentoria, timbrando il nuovo record italiano: 9.94, ovvero un centesimo meglio di quanto corso da egli stesso due mesi fa a Savona. Prestazione davvero di lusso da parte del 26enne, che ha chiuso col secondo tempo assoluto del turno preliminare (meglio di lui soltanto il canadese Andre De Grasse (9.91). L’azzurro è stato così inserito nella terza, indomenica 1° agosto alle ore 12.31 italiane (le 19.31 locali)....

