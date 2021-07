Madame fa un doppio intervento sui social e viene sommersa dalle critiche: ecco cosa è successo (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo aver fatto ampiamente discutere a causa di un tweet in merito al rapporto che dovrebbe esserci tra fan e artista, Madame è tornata a far parlare di sé e questa volta a causa di alcune Instagram Stories volte ad elogiare il genere maschile: Farò un elogio agli uomini, per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore a volte dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime. Le parole ... Leggi su isaechia (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo aver fatto ampiamente discutere a causa di un tweet in merito al rapporto che dovrebbe esserci tra fan e artista,è tornata a far parlare di sé e questa volta a causa di alcune Instagram Stories volte ad elogiare il genere maschile: Farò un elogio agli uomini, per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore a volte dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime. Le parole ...

IsaeChia : #Madame fa un doppio intervento sui social e viene sommersa dalle critiche Dopo alcune storie pubblicate su Instag… - blablia87 : Ma seriamente c’è tutta ‘sta gente che crede che gli uomini siano TUTTI bestie? Ragazze, confondete femminismo e m… - falanouc : @CarolaLange1 @oeyni Cappucino with three shots of espresso, Cappucino, und zwei espresso in einer Tasse. più sem… - CiaodaVirginia : @madame_sei_mia @ehihaveaniceday @sonolamadame1 Io ho più del doppio degli anni di @sonolamadame1 e non ne voglio m… - MusicTvOfficial : Doppio Disco di Platino per il singolo Madame (L'anima) di @marracash & @sonolamadame1 -