LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Hamilton di un soffio su Verstappen, Ferrari in crescita! Alle 15 le qualifiche (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 15 per le qualifiche. Ci sarà da divertirsi all’Hungaroring! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 13.06 Buon passo in avanti della Ferrari che, dopo una FP2 sofferta, ha dimostrato di avere potenziale con un distacco di circa 6 decimi, mentre la McLaren rimane Alle spAlle 13.04 Si annuncia una qualifica davvero da cuori forti, con Verstappen che prova a sfidare le due Mercedes. Hamilton ha piazzato la ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 15 per le. Ci sarà da divertirsi all’Hungaroring! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 13.06 Buon passo in avanti dellache, dopo una FP2 sofferta, ha dimostrato di avere potenziale con un distacco di circa 6 decimi, mentre la McLaren rimanesp13.04 Si annuncia una qualifica davvero da cuori forti, conche prova a sfidare le due Mercedes.ha piazzato la ...

