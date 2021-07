(Di sabato 31 luglio 2021) Lo sprint azzurro sorride in Giappone. Ai Giochi di Tokyo 2020 l’azzurro Marcellha corso i 100nelladi qualificazione in 9.94, siglando il nuovo. Aiutato da un’ottima partenza, e forse anche dall’incitamento arrivato via social dalla famiglia, lo sprinter tiene nella prima metà l’intensità e stacca al primo posto nella. «Sento il sostegno del Paese», ha detto a ridosso della prestazione il corridore ai microfoni di Rai Sport. «Si cominciano a vedere i risultati di un certo tipo di lavoro. Non ho mantenuto le mie solite frequenze, ma sono ...

infoitsport : Jacobs è un lampo, record italiano nei 100 metri: in batteria brucia tutti – Il video -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs lampo

Open

Lo sprint azzurro sorride in Giappone. Ai Giochi di Tokyo 2020 l'azzurro Marcellha corso i 100 metri nella batteria di qualificazione in 9.94, siglando il nuovo record italiano. Aiutato da un'ottima partenza, e forse anche dall'incitamento arrivato via social dalla ...... ma viene assegnata comunque la meta tecnica agli italiani per un placcaggio irregolare di, ... Solo nel finaledi orgoglio dei sudafricani che trovano una meta con Tambwe, la seconda ...Non ho mantenuto le mie solite frequenze, ma sono andato bene e mi sono accorto che ero davanti. Aiutato da un’ottima partenza, e forse anche dall’incitamento arrivato via social dalla famiglia, lo sp ...Una domenica speciale per l’atletica italiana: primo agosto, giornata da segnare col circolino rosso. Il programma dei Giochi Olimpici di Tokyo riserva almeno un momento di particolare rilievo per gli ...