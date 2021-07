Immissioni in ruolo da GPS e SUPPLENZE domande attese dal 2 agosto, la piattaforma: si possono indicare fino a 100 preferenze, algoritmo assegna la scuola NOVITA’ (Di sabato 31 luglio 2021) Assunzione docenti da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi e conferimento delle SUPPLENZE al 31 agosto e 30 giugno: il Ministero aprirà la piattaforma la prossima settimana (occhio alle date, al momento fissate tra il 2 e 12 agosto). Il Ministero, in un incontro di carattere tecnico, ha illustrato ai sindacati il funzionamento della piattaforma su Istanze online, dalla quale gli aspiranti dovranno presentare domanda. Non ci saranno assegnazioni d'ufficio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) Assunzione docenti da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi e conferimento delleal 31e 30 giugno: il Ministero aprirà lala prossima settimana (occhio alle date, al momento fissate tra il 2 e 12). Il Ministero, in un incontro di carattere tecnico, ha illustrato ai sindacati il funzionamento dellasu Istanze online, dalla quale gli aspiranti dovranno presentare domanda. Non ci sarannozioni d'ufficio. L'articolo .

