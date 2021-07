Gf Vip 5 | Pierpaolo Pretelli compie gli anni e Giulia Salemi lo spiazza con un emozionante gesto social

Leggi su isaechia

(Di sabato 31 luglio 2021) Prosegue a gonfie vele la relazione tra. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno della casa del GfVip5 e da allora non si sono più lasciati. Oggiglie la ragazza, tramite un post su Instagram, ha speso per lui delle bellissime parole: Amore mio… Questa volta tocca a me … Quindi adesso siediti e ascolta… Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di ...