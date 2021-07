Final Fantasy IX | uno spettacolare remake fanmade è attualmente in sviluppoma non sarà mai giocabile

Final Fantasy IX, uno spettacolare remake fanmade è attualmente in sviluppo...ma non sarà mai giocabile (Di sabato 31 luglio 2021) Il talentuoso 3D character artist Dan Eder ha svelato pubblicamente un progetto a cui sta lavorando da parecchio tempo: un remake di Final Fantasy 9 in Unreal Engine, intitolato Final Fantasy 9 Memoria Project. Nonostante si tratti di poco più di un test, i risultati ottenuti fino ad ora sono decisamente incredibili, oltre ad essere una chiara lettera d'amore alla nona fantasia Finale. Gli screen e le gif diffuse fin ora mostrano degli ambienti ricreati alla perfezione e modelli dei personaggi aggiornati, ma completamente fedeli al design originale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 luglio 2021) Il talentuoso 3D character artist Dan Eder ha svelato pubblicamente un progetto a cui sta lavorando da parecchio tempo: undi9 in Unreal Engine, intitolato9 Memoria Project. Nonostante si tratti di poco più di un test, i risultati ottenuti fino ad ora sono decisamente incredibili, oltre ad essere una chiara lettera d'amore alla nona fantasiae. Gli screen e le gif diffuse fin ora mostrano degli ambienti ricreati alla perfezione e modelli dei personaggi aggiornati, ma completamente fedeli al design originale. Leggi altro...

