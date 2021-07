Davide Cassani | “Tornato in Italia per protocollo? Così dicono Tra persone perbene si parla a quattr’occhi”

(Di sabato 31 luglio 2021), CT della Nazionalena di ciclismo, ha fatto il proprio rientro indopo la poco brillante campagna delle Olimpiadi di Tokyo 2012. Il tecnico potrebbe essere vicino all’esonero, il suo futuro si conoscerà a fine agosto quando è prevista una riunione della Federciclismo. Il romagnolo ha dichiarato ai microfoni dell’Ansa: “Il mio rientro anticipato per via del? Han detto. Sono sereno ma mi sembra giusto che si parli più avanti. Non ho ascoltato le dichiarazioni del presidente federale oggi, ero in viaggio. Si, tra ...

Sono queste le dichiarazioni di, il ct della nazionale azzurra di ciclismo, rientrato da Tokyo in Italia prima della fine delle gare. "Il mio rientro anticipato per via del protocollo?...Così, appena rientrato da Tokyo nonostante le Olimpiadi non siano ancora finite. Il ct della nazionale azzurra di ciclismo, appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino, ha proseguito: ...Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di ciclismo, ha fatto il proprio rientro in Italia dopo la poco brillante campagna delle Olimpiadi di Tokyo 2012. Il tecnico potrebbe essere vicino all'eson ...I due bronzi friulani sono tornati in italia: UNA COSA È CERTA, HANNO TANTI PROGETTI PER IL FUTURO E LE OLIMPIADI DEI FRIULANI SONO SOLO A META’. ORA IL POKER BATTISTON, MILAN, AGIURGIUCULESE E TROST ...