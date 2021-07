Caso Amara, dopo l’avviso a Greco ora occhi puntati su Csm, Cassazione e Quirinale (Di sabato 31 luglio 2021) “Ai pm rispondo nessuna impunità“, aveva avvertito ieri la ministra Marta Cartabia, ospite di un forum sulla Giustizia nella redazione di Repubblica proprio mentre lo spinoso Caso Amara prendeva una piega imbarazzante con l’avviso di garanzia , firmato dai magistrati della Procura di Brescia, territorialmente competenti, recapitato al capo della Procura di Milano, Francesco Greco, con l’accusa di aver volutamente ritardato di 5 mesi le indagini sulla presunta Loggia Ungheria. E ora quelle parole della Cartabia, rivolte alla nuova riforma della Giustizia, finiscono per riverberare sul Caso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) “Ai pm rispondo nessuna impunità“, aveva avvertito ieri la ministra Marta Cartabia, ospite di un forum sulla Giustizia nella redazione di Repubblica proprio mentre lo spinosoprendeva una piega imbarazzante condi garanzia , firmato dai magistrati della Procura di Brescia, territorialmente competenti, recapitato al capo della Procura di Milano, Francesco, con l’accusa di aver volutamente ritardato di 5 mesi le indagini sulla presunta Loggia Ungheria. E ora quelle parole della Cartabia, rivolte alla nuova riforma della Giustizia, finiscono per riverberare sul...

