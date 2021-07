Canone RAI ancora in bolletta | chi deve pagarlo e come chiedere l’esenzione

(Di sabato 31 luglio 2021) SulRAI la discussione è tornata ad accendersi dopo che nelle ultime ore emergono conferme sul pagamento tramite l’utenza elettrica. L’idea di eliminare l’imposta o comunque di slegarla dalla fatturazione dellasembra infatti decadere. Il provvedimento non sarà oggetto di un’apposita azione dell’esecutivo e non rientrerà nemmeno all’interno del DL sulla concorrenza. Nonostante il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) sembrava prevedere il passaggio, al momento la questione appare chiusa. D’altra parte, non è certo la prima volta che si parla di una possibile abolizione delRAI oppure di una rimodulazione ...

Ilrimarrà in bolletta Per ora, ilcontinuerà ad essere riscosso attraverso la bolletta elettrica. L'ipotesi di eliminare l'imposta dalla fattura energetica infatti, sostenuta ...Ha fatto rumore negli ultimi giorni la notizia delfuori dalla bolletta dell'elettricità, rilanciata da numerosi media nazionali. Sembra, però ancora presto per dare notizie ufficiali: ilcontinuerà ad essere riscosso attraverso la ...L'Unione Europea si è espressa contrariamente al canone Rai nella bolletta. Ma per ora sembra che rimarrà invariato ...Sui media nazionali è rimbalzata la notizia del Canone Rai fuori dalla bolletta dell'energia elettrica. Per tutto il 2021 si continuerà a pagare tramite bolletta, poi? Le ultime ...