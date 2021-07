Calciomercato Juventus: vicino Kaio Jorge. Spunta una percentuale (Di sabato 31 luglio 2021) In via di definizione l’affare Kaio Jorge per la Juventus. Tutti i dettagli sulla trattativa. Spunta la percentuale La Juventus sembra ormai ad un passo dall’acquisto di Kaio Jorge. I bianconeri avrebbero definito l’affare con il Santos per far arrivare a Torino sin da subito l’attaccante brasiliano classe 2002. Come riporta Goal.com l’accordo prevede l’esborso immediato di 1,5 milioni di euro e altrettanti nel 2022, per un totale di 3 milioni di indennizzo al Santos al quale verrà riconosciuta una percentuale del 5% su una possibile ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) In via di definizione l’affareper la. Tutti i dettagli sulla trattativa.laLasembra ormai ad un passo dall’acquisto di. I bianconeri avrebbero definito l’affare con il Santos per far arrivare a Torino sin da subito l’attaccante brasiliano classe 2002. Come riporta Goal.com l’accordo prevede l’esborso immediato di 1,5 milioni di euro e altrettanti nel 2022, per un totale di 3 milioni di indennizzo al Santos al quale verrà riconosciuta unadel 5% su una possibile ...

