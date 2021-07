Zaia e i No Vax: “Lega? Mi rifiuto di pensare che sia la nostra linea” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Presidente della Regione Veneto ha parlato dei no vax Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto ha parlato, senza freni in una lunga intervista a Corriere della Sera. Tanti i temi toccati con particolare riferimento alla pandemia e alle manifestazioni no vax, che hanno visto coinvolti anche diversi esponenti della Lega, il suo partito. “La Lega è sempre stata un partito di composizione sociale e culturale variegata, ci sta che qualcuno non la pensi come te. Detto questo, non mi risulta che il partito abbia deciso di rinnegare l’attività dei propri amministratori, presidenti e sindaci. Un discorso è discutere legittimamente ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Presidente della Regione Veneto ha parlato dei no vax Luca, Presidente della Regione Veneto ha parlato, senza freni in una lunga intervista a Corriere della Sera. Tanti i temi toccati con particolare riferimento alla pandemia e alle manifestazioni no vax, che hanno visto coinvolti anche diversi esponenti della, il suo partito. “Laè sempre stata un partito di composizione sociale e culturale variegata, ci sta che qualcuno non la pensi come te. Detto questo, non mi risulta che il partito abbia deciso di rinnegare l’attività dei propri amministratori, presidenti e sindaci. Un discorso è discutere legittimamente ...

Advertising

Open_gol : Il presidente della Regione Veneto all’attacco: «Se facciamo un tampone veniamo accusati di infilare microchip nel… - borghi_claudio : Acciderba... adesso servono eh? In 48 abbiamo votato contro. 48 in tutta la Camera. Covid Veneto, Zaia: 'Congela… - MediasetTgcom24 : No vax, Zaia: 'Leghisti in piazza? Mi rifiuto di pensare che sia la nostra linea' #Covid - ZenatiDavide : Green Pass, Zaia. Non accetto chi parla di complotto. Mi rifiuto di pensare che linea Lega sia No Vax: “Il dibatti… - AndreaJQuadri : RT @Open_gol: Il presidente della Regione Veneto all’attacco: «Se facciamo un tampone veniamo accusati di infilare microchip nel naso dei b… -