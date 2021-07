Variante Delta Grecia, agenti a Mykonos e Ios: rischio chiusure (Di venerdì 30 luglio 2021) La Variante Delta in Grecia comincia a preoccupare le autorità, tanto che per contrastare la diffusione del virus è stato deciso di dispiegare ulteriori agenti di polizia... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 luglio 2021) Laincomincia a preoccupare le autorità, tanto che per contrastare la diffusione del virus è stato deciso di dispiegare ulterioridi polizia...

Advertising

Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - zazoomblog : Variante Delta Grecia agenti a Mykonos e Ios: rischio chiusure - #Variante #Delta #Grecia #agenti - J88Dalton : @borghi_claudio @paolobarbieri62 Ma a San Marino vaccinati al 90% (forse pure di più) con sputnikV pare che la vari… -