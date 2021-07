Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti | amicizia al capolinea

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il rapporto tra, tra grandi slanci di affetto, incomprensioni, liti e riappacificazioni, non è mai stato semplice. Ma questa volta sembra si sia arrivati davvero a un ...

Il rapporto trae Francesco Oppini , tra grandi slanci di affetto, incomprensioni, liti e riappacificazioni, non è mai stato semplice. Ma questa volta sembra si sia arrivati davvero a un punto di ...Questa volta l'amicizia trae Francesco Oppini sembra finita davvero. I rumor su un allontanamento tra i due ex gieffini hanno trovato conferma nelle ultime ore e sul web si è scatenata una vera guerra a colpi di ...Il video "omofobo" e i "no" di Oppini. Sarebbero questi i motivi che hanno portato alla rottura definitiva tra Tommaso e Francesco ...Lite con Tommaso Zorzi, Francesco Oppini rompe il silenzio: «Ecco perché è finita l'amicizia...». Ieri la notizia ...