Tokyo 2020, tiro con l'arco: Lucilla Boari vola in seminale (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari approda in semifinale nel torneo individuale di tiro con l'arco femminile a Tokyo 2020 dove affronterà la russa Elena Osipova. Nei quarti l'azzurra ha battuto 6 - 2 la cinese Jiaxin Wu (... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021)approda in semifinale nel torneo individuale dicon l'femminile adove affronterà la russa Elena Osipova. Nei quarti l'azzurra ha battuto 6 - 2 la cinese Jiaxin Wu (...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - CorriereUmbria : Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo: è la prima medaglia femminile nella specialità… - RobertoRenga : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 TIRO CON L'ARCO FEMMINILE: BRONZO PER LUCILLA BOARI Sconfitta 7-1 la statunitense Mackenzie Brown #SkySp… -