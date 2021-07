Tokyo 2020, tiro con l’arco: Boari vince il bronzo (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari ha vinto una storica medaglia di bronzo nel tiro con l’arco individuale femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucillaha vinto una storica medaglia dinelconindividuale femminile ai Giochi di. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - interrisnews : Guarda il VIDEO con la storica vittoria dell'atleta dell'#Italia ?? - Angelo_cobalto : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 TIRO CON L'ARCO FEMMINILE: BRONZO PER LUCILLA BOARI Sconfitta 7-1 la statunitense Mackenzie Brown #SkySp… -