Tokyo 2020, tennistavolo: quarto oro olimpico per Ma Long, bis cinese sul podio (Di venerdì 30 luglio 2021) Ma Long ha ottenuto il quarto oro olimpico della sua carriera, il secondo in singolare, dopo aver sconfitto il connazionale Fan Zhendong in finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Trionfo significativo del noto pongista cinese, superiore all'avversario più quotato per 4-2 (11-4, 10-12, 11-8, 11-9, 4-11, 11-7). Inizio di match straordinario per Long, galvanizzato dal prestigio dell'appuntamento e performante con accelerazioni fulminee, 'asfissiando' sportivamente l'opponente di riferimento. Reazione d'orgoglio di Zhendong, abile a spuntarla nel secondo parziale, ma crollato di ...

