Tokyo 2020, Paltrinieri in finale nei 1500 stile libero (Di venerdì 30 luglio 2021) Gregorio Paltrinieri conquista il pass per la finale dei 1500 stile libero ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. L'azzurro chiude la sua batteria col crono di 14'49"17, quarto tempo generale. "Sono contento, sono di nuovo in finale. Avrò un'altra opportunità. L'ho gestita meglio che la batteria negli 800, sono stato anche leggermente meglio. Gli altri stanno andando forte ma me lo aspettavo, sono carico per la finale", le parole dell'azzurro dopo la qualificazione. "E' sempre un punto interrogativo questa spedizione, non so cosa aspettarmi

