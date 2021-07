Superlega: comunicato ufficiale di Juventus, Barcellona e Real Madrid (Di venerdì 30 luglio 2021) Il caso Superlega di qualche mese fa aveva alzato un polverone immenso, nel quale c’erano stati diversi problemi tra i club coinvolti e la UEFA. In questi minuti sta circolando un comunicato da parte dei tre club in merito alla conferma del tribunale di Madrid della cessione delle azioni intraprese dalla UEFA contro i tre club. Una mossa inaspettata, che ha mosso la reazione dei club interessati. Nel comunicato viene anche ribadito: “Siamo felici che, d’ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della UEFA. Il nostro obiettivo è di continuare a sviluppare il Progetto di Super League in modo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Il casodi qualche mese fa aveva alzato un polverone immenso, nel quale c’erano stati diversi problemi tra i club coinvolti e la UEFA. In questi minuti sta circolando unda parte dei tre club in merito alla conferma del tribunale didella cessione delle azioni intraprese dalla UEFA contro i tre club. Una mossa inaspettata, che ha mosso la reazione dei club interessati. Nelviene anche ribadito: “Siamo felici che, d’ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della UEFA. Il nostro obiettivo è di continuare a sviluppare il Progetto di Super League in modo ...

