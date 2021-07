Secondo Anas previsto week - end di traffico intenso (Di venerdì 30 luglio 2021) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale). Campagne sicurezza stradale Per richiamare l'attenzione sulla sicurezza ... Leggi su modena2000 (Di venerdì 30 luglio 2021) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale). Campagne sicurezza stradale Per richiamare l'attenzione sulla sicurezza ...

Advertising

clientiANAS : @piave79 #ANASrisponde il cavalcavia, viene costantemente monitorato e i difetti del copriferro riscontrati non com… - ITrofa : RT @AppaltiLeaks: ANAS: la Sardegna contesta il bando. Le case cantoniere non più utili ai fini istituzionali (praticamente tutte) dovrebbe… - AppaltiLeaks : ANAS: la Sardegna contesta il bando. Le case cantoniere non più utili ai fini istituzionali (praticamente tutte) do… - seki090477 : @stoicnik @LucioMM1 @ferrazza Il diritto al movimento? Complimenti alle capacità intellettive... Mi sa che secondo… -